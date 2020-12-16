Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi.
Yakışıklı oyuncu, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'a, yılbaşı için hediye aldı.
ŞEKER GİBİ POZ
Özgün Uğurlu, önceki gün eşi Nida Hanım'la bu pozuna şu notu düştü: "Hazır dedim saç baş düzgün. Bir de güzeli almışım yanıma bir selfie ile taçlandırayım."
ŞIKIR ŞIKIR
'Müdavim' şarkısıyla büyük beğeni toplayan Gülden, bir dergi için objektif karşısına geçti. Başarılı sanatçı, şıklığıyla yeni yılı şimdiden müjdeledi.
HER YERDE MARİFETLİ
EDHO'NUN İlyas'ı Ozan Akbaba, marangozluk atölyesinden bu kareyi paylaştı. Başarılı oyuncuya, takipçilerinden "On parmağında on marifet var" mesajları yağdı.
BİR DEMET YARDIM
Oyuncu Demet Özdemir de özel bir davette giydiği bu kıyafetini SMA hastası Poyraz Ali için açık artırmaya sundu. Özdemir'in bağışladığı kıyafet, ismini açıklamayan bir kişi tarafından 50 bin TL'ye alıcı buldu.
ARKADAŞ KIYAĞI
Şebnem Bozoklu, önceki gün Enis Arıkan'ın devasa çam ağacı önünde "Evine AVM ağacı getirmiş" diyerek poz verdi.
ARYA POZ KESTİ
Berkay, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve büyük kızları Arya ile Zorlu AVM'deydi. Sevimliliğiyle ilgi odağı olan minik Arya, objektifleri görünce de yine pozunu verdi.
UYGUN ADIM AŞK
Birkan Sokullu, önceki gün sevgilisi Eda Gürkaynak ile Boğaz'da yürüyüş yaparken görüntülendi. Aşkıyla maskesini takıp önlemini alan ünlü oyuncu, sete yetişeceği için soruları yanıtsız bıraktı.
ÇİÇEK GİBİ BAKIM
Ekranların genç ismi Afra Saraçoğlu, önceki gün kendisini bakıma aldı. Güzel oyuncu, çiçekli maskesiyle verdiği pozuyla da özgüvenini gözler önüne serdi.
PARTNER ARIYOR
İrem Derici, yılbaşındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağını kendisiyle geçirecek bir kişi aradığını duyurdu. Derici'ye çoğu teklif, kadınlardan geldi.
PİJAMA YASAĞI
Yılbaşı gecesi gerçekleşecek olan online konserine hazırlanan Ece Seçkin'den mesaj: "Bu evde pijamayla karantina geçirmek tehlikeli ve yasaktır."
GÜLMEK BULAŞICI
DOĞA Rutkay, önceki gün ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'le bu yüzleri gülümseten kareyi paylaştı. Sempatik oyuncu, kalpleri ısıtan paylaşımına "Gülmek bulaşıcıdır" diye not düştü.