BİR DEMET YARDIM

Oyuncu Demet Özdemir de özel bir davette giydiği bu kıyafetini SMA hastası Poyraz Ali için açık artırmaya sundu. Özdemir'in bağışladığı kıyafet, ismini açıklamayan bir kişi tarafından 50 bin TL'ye alıcı buldu.