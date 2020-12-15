Tüzünataç, hayatlarındaki insanları hiç umursamadan Birkan Sokullu ile 2017'de çekilmiş fotoğrafını Instagram'da silmeme inadını sürdürüyor. Ünlü oyuncunun Sokullu ısrarı ise "Kendisi ve Sokullu'nun hayatındaki insanlara da saygısızlık yapıyor" dedirtti



HAYATINDA BAŞKASI VAR

Ünlü oyuncu, yaz sonundan beri de Ali Yörenç ile aşk yaşıyor.