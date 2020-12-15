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    • Saklambaç
    • 15.12.2020 Gazete
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    ’ın eski aşkı inadı sürüyor! 2018’de ayrıldığı oyuncuyla fotoğrafını silmiyor...

    ’ın eski aşkı inadı sürüyor! Güzel oyuncu, hayatlarında başkalarının olmasını umursamadan 2018’de ayrıldığı oyuncuyla fotoğrafını silmiyor!

    Birkan inadı

    Ünlü oyuncular Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu, üç yıllık aşklarını 2018'de noktaladı.

    Ayrılığın ardından Sokullu, yine kendisi gibi oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sonrasında ise sosyetik Eda Gürkaynak ile aşk yaşadı.

    Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz gün de Gürkaynak için "Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var" dedi. Birkan Sokullu'dan sonra Berk Suyabatmaz ve şimdilerde de Ali Yörenç ile aşk yaşayan güzel oyuncu ise geçmişte takılıp kaldı.

    GEÇMİŞTE KALDI
    Tüzünataç, 18 Temmuz 2017'de Sokullu ile Uzak Doğu tatilinde verdikleri bu pozu, Instagram'dan silmeye kıyamadı!

    Tüzünataç, hayatlarındaki insanları hiç umursamadan Birkan Sokullu ile 2017'de çekilmiş fotoğrafını Instagram'da silmeme inadını sürdürüyor. Ünlü oyuncunun Sokullu ısrarı ise "Kendisi ve Sokullu'nun hayatındaki insanlara da saygısızlık yapıyor" dedirtti


    HAYATINDA BAŞKASI VAR
    Ünlü oyuncu, yaz sonundan beri de Ali Yörenç ile aşk yaşıyor.

    ONUN KALBİ EDA'DA
    Yakışıklı oyuncunun Instagram'ında ise 1 buçuk yıldır aşk yaşadığı Eda Gürkaynak ile bu karesi var.
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    Haberler Saklambaç Berrak Tüzünataç’ın eski aşkı Birkan Sokullu inadı sürüyor! 2018’de ayrıldığı oyuncuyla fotoğrafını silmiyor...