Yardımsever 40 kadın, lüks çantalarını bağışladı.

Cuma günü açık artırmaya çıkacak çantalar arasında 250 bin TL'lik Hermes, 20 bin TL'lik Givenchy ve değeri 100 bin TL'yi bulan Gucci marka çantalar var. Danla Bilic ve Işıl Reçber gibi isimlerin bağışladığı çantalardan elde edilen gelir, SMA hastası Mert için bağışlanacak.



BİR DEMET YARDIM

Oyuncu Demet Özdemir de özel bir davette giydiği bu kıyafetini SMA hastası Poyraz Ali için açık artırmaya sundu. Özdemir'in bağışladığı kıyafet, ismini açıklamayan bir kişi tarafından 50 bin TL'ye alıcı buldu.