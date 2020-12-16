Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 16.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ünlüler hastası minikler için el ele verdi! Selin Denizli Burnaz, , ve ...

    Sosyete, hastası minikler için el ele verdi. Selin Denizli Burnaz’ın öncülüğünde bir araya gelen 40 kadın, değeri 250 bin TL’yi bulan çantalarını açık artırmaya çıkardı. Bağışlanan çantaların geliri, SMA hastası Mert için kullanılacak

    Çantada iyilik

    Cemiyet ve sanat dünyası SMA hastası minikler için el ele verdi. Birçok çocuk için kıyafetlerini açık artırmaya sunan ünlü isimler bu kez Selin Denizli Burnaz öncülüğünde kolları sıvadı.

    YARDIMLA'SMA'


    Kampanya mert için başladı yayıldı

    Yardımsever 40 kadın, lüks çantalarını bağışladı.

    Cuma günü açık artırmaya çıkacak çantalar arasında 250 bin TL'lik Hermes, 20 bin TL'lik Givenchy ve değeri 100 bin TL'yi bulan Gucci marka çantalar var. Danla Bilic ve Işıl Reçber gibi isimlerin bağışladığı çantalardan elde edilen gelir, SMA hastası Mert için bağışlanacak.


    BİR DEMET YARDIM
    Oyuncu Demet Özdemir de özel bir davette giydiği bu kıyafetini SMA hastası Poyraz Ali için açık artırmaya sundu. Özdemir'in bağışladığı kıyafet, ismini açıklamayan bir kişi tarafından 50 bin TL'ye alıcı buldu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Ünlüler SMA hastası minikler için el ele verdi! Selin Denizli Burnaz, Demet Özdemir, Danla Bilic ve Işıl Reçber...