Tüm aile fertlerinden izin alınarak çekimlerine başlanacak filmin senaryo ekibinde de Bergen'in aile üyeleri yer alıyor. Danışman kadrosunda sosyologların, müzikologların, yazarların, psikologların bulunduğu projenin çekimleri 2021 baharında başlayacak.

Sarıkaya da titizlikle hazırlanan proje için aile fertleriyle bir araya gelerek Bergen'i bir de onlardan dinleyecek.



HAYAT DOLU BİR KADINDI

Filmde, eski kocası Halis Serbest tarafından cinayete kurban giden Bergen'in acı dolu hikayesi değil yaşam dolu karakteri ön planda tutulacak.