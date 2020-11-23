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    • Saklambaç
    • 23.11.2020 Gazete
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    koronavirüse karşı doğal önlem aldı

    İki çocuk annesi , Corona’ya karşı doğal önlem aldı. Yeşil renkli besinlere ağırlık veren sosyetik güzel, zencefili de mutfağından eksik etmiyor.

    Doğa ana!

    Cemiyet hayatının ünlü simalarından Yasemin Özilhan, pandemi döneminde doğal beslenmeye daha çok önem verdiğini açıkladı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için özellikle yeşil renkli sebze ve meyveler tüketen sosyetik güzel, önceki gün de aldığı organik ürünleri paylaştı.

    ESKİ oyuncu, takipçilerine "Bu süreçte sizleri de doğal beslenmeye ve spor yapmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu. İki çocuk annesi olan Özilhan'ın, mutfağında eksik etmediği gıdalar ise şunlar; "Yeşil elma, mandalina, yeşil biber, turp maydanoz, roka ve zencefil."

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