İlk çocuğu Deren'i, 24 yaşındayken kucağına alan Defne Samyeli'den şaşırtan açıklama: "Anne olmak benim tercihim değildi!" Samyeli ekledi:
Derin Talu - Deren Talu
"Ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı! Şimdi sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında."
Samyeli, İpek Açar'ın programında "Karantina sürecinde ilk başta kanepede çekirdek yedim ama sonra depresyona girdim" dedi.