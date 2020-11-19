Oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy'de yemek yedi. Sayışman, çıkışta basınla sohbet etti. Bir çocuk babası oyuncu, gazetecilerin "En son görüştüğümüzde inşaat ve tekstil işine gireceğinizi söylemiştiniz. Biraz daha detay alabilir miyiz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Tekstil işine girmeyi daha önce de istiyordum. Pandemide bu fikri geliştirdik. Liseden arkadaşıma ortak oldum. Bayrampaşa'da fabrikamız var. İnşaat sektöründe de çok sevdiğim bir müteahhit arkadaşıma ortak oldum. Göktürk'te 40 dairelik bir rezidansa ve 14 villadan oluşan iki projeye başladık, ilk kepçeyi vurduk." Bayrampaşa Spor'un asbaşkanı da olan oyuncu, "Takımı arkadaşlarımla satın aldık. Çekimlerden dolayı takımı uzaktan takip ettim. Ama şimdi daha işin içinde bulunacağım. Takımı en kısa sürede üst liglere taşımak istiyoruz" dedi. Ünlü oyuncu yatırımlarıyla "Tolgahan A.Ş." dedirtti.

MARKASININ ADI: BARK

38 yaşındaki Sayışman, "Bark adı altında online satışlara başladık. Çok da güzel gidiyor ve işi büyütüyoruz" dedi.

DOĞAN SAVAŞ