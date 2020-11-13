Ortaköy Sortie çıkışı objektiflere takılan Caroline Yılmaz, yine şov peşindeydi. Yeni sevgilisinin yanında Serdar Ortaç'la ilgili konuşan şarkıcı, "Serdar benim için bir projeydi ve bitti" dedi. Reklam peşinde olan Caroline Yılmaz, daha sonra sevgilisiyle arabasına binerek mekandan ayrıldı.

DOĞAN SAVAŞ