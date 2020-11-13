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    • Saklambaç
    • 13.11.2020 Gazete
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    ’la birlikte aşk şovu yapan ’dan şok eden sözler! "Benim için bir projeydi ve..."

    ’la birlikte aşk şovu yapan ’dan şok eden sözler... Şarkıcı, “Serdar benim için bir projeydi ve bitti” diyerek her şeyin reklam için olduğunu itiraf etti.

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    Çirkin itiraf!

    Bir dönem Serdar Ortaç'la aşk yaşadığını ima edip adını duyurmaya çalışan Caroline Yılmaz, önceki gece yeni sevgilisi Ramiz Özbay'la objektiflere yansıdı.

    Şarkıcı, açıklamalarıyla ağızları açıkta bıraktı.

    Ortaköy Sortie çıkışı objektiflere takılan Caroline Yılmaz, yine şov peşindeydi. Yeni sevgilisinin yanında Serdar Ortaç'la ilgili konuşan şarkıcı, "Serdar benim için bir projeydi ve bitti" dedi. Reklam peşinde olan Caroline Yılmaz, daha sonra sevgilisiyle arabasına binerek mekandan ayrıldı.

    DOĞAN SAVAŞ
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    Haberler Saklambaç Serdar Ortaç’la birlikte aşk şovu yapan Caroline Yılmaz’dan şok eden sözler! "Benim için bir projeydi ve..."