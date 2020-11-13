Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki akşam eşi Almeda, oğlu Efehan ve ailesiyle Yeniköy Fiko'da yemek yedi. Çıkışta soruları yanıtlayan Sayışman, ufak bir kutlama yaptıklarını belirtti. Ünlü oyuncu kutlamanın sebebini ise şu sözlerle anlattı:

"Televizyon ve sinema dışında başka işlerim var. Hem tekstil hem de inşaat alanında büyük yatırımlar yapacağım. Uluslararası bir firma kuracağım." Oğlu Efehan'la ilgili de konuşan Sayışman, "Beni çok özlüyor kucağımdan inmiyor. Onu uyutup evden öyle kaçıyorum. Yoksa bırakmıyor" dedi.

DOĞAN SAVAŞ