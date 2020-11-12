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    • Saklambaç
    • 12.11.2020 Gazete
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    ’de mayın ararken ’ın ine rastlayan şarkıcıyı duygulandırdı

    ’de görev yapan bir , arazide mayın ararken ’ın ine rastladı. Çok duygulanan şarkıcı ise “Onlar çatışıyor biz burada neler yapıyoruz...” açıklamasını yaptı.

    Ağlatan kaset

    Popçu Serdar Ortaç, önceki gün 'da duygusal bir paylaşım yaptı. Ortaç, 'de görev yapan bir Mehmetçiğin kendisine yolladığı eski bir inin fotoğrafını yayınladı.

    Şarkıcı, paylaşımına kahraman askerin sözlerini yazdı: "Suriye'de mayın arama yapar iken yol kenarında senin kasetini bulduk. Çok duygulandık abi..."

    SERDAR Ortaç, aynı gün sevgilisi Seçil Gür ile İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Askerin mesajından sonra ağladığını belirten Ortaç, "Suriye'deki bir çatışmada asker benim kasetimi dinliyormuş.

    O sırada olmuş o olay. Çok duygulandım. Onlar çatışıyor biz burada neler yapıyoruz…" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Saklambaç Suriye’de mayın ararken Serdar Ortaç’ın kasetine rastlayan Mehmetçik şarkıcıyı duygulandırdı