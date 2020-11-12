Popçu Serdar Ortaç, önceki gün Instagram'da duygusal bir paylaşım yaptı. Ortaç, Suriye'de görev yapan bir Mehmetçiğin kendisine yolladığı eski bir kasetinin fotoğrafını yayınladı.

Şarkıcı, paylaşımına kahraman askerin sözlerini yazdı: "Suriye'de mayın arama yapar iken yol kenarında senin kasetini bulduk. Çok duygulandık abi..."

SERDAR Ortaç, aynı gün sevgilisi Seçil Gür ile İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Askerin mesajından sonra ağladığını belirten Ortaç, "Suriye'deki bir çatışmada asker benim kasetimi dinliyormuş.

O sırada olmuş o olay. Çok duygulandım. Onlar çatışıyor biz burada neler yapıyoruz…" açıklamasını yaptı.