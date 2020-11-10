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    • Saklambaç
    • 10.11.2020 Gazete
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    '' 'nın şöhretine şöhret kattı! Dünyaca ünlü modeller ile ...

    Dünyaca ünlü modeller ile , ’yı ziyaret etti. Paylaşımlarıyla takipçilerini kıskandıran ikili, “Burası inanılmaz” dedi.

    Peribacaları!

    ATV'nin Pazar akşamları ekrana gelen dizisi 'Maria ile Mustafa', Kapadokya'nın şöhretine şöhret kattı.


    Maria ile Mustafa

    Her hafta Ürgüp'ün eşsiz güzelliğini tüm dünyaya gösteren dizi sayesinde bölgede turist patlaması yaşandı. ABD'li oyuncu Amber Heard'ün ardından iki yıldız daha Kapadokya'ya ayakbastı.


    Frida Aasen

    Norveçli manken Frida Aasen ile Danimarkalı model Mathilde Goehler, önceki gün gittikleri Kapadokya'dan fotoğraflar paylaştı. Peribacaları'na hayran kalan ikili, ülkemize ve eşsiz bölgeye övgüler yağdırdı.

    25 yaşındaki Aasen, "Burada olmaktan çok mutluyum. Kapadokya sihirli bir yer" derken, 28 yaşındaki Goehler, "Burası inanılmaz. Bir rüya gerçek oldu" ifadelerini kullandı. İki güzel modelin paylaşımlarına çok sayıda beğeni yağarken, takipçileri "Biz de Kapadokya'ya gitmek istiyoruz" yorumu yaptı.


    Sıcak hava balonuna binen Mathilde Goehler, "Yıllardır bunu denemek istiyordum" dedi.
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    Haberler Saklambaç 'Maria ile Mustafa' Kapadokya'nın şöhretine şöhret kattı! Dünyaca ünlü modeller Frida Aasen ile Mathilde Goehler...