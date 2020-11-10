25 yaşındaki Aasen, "Burada olmaktan çok mutluyum. Kapadokya sihirli bir yer" derken, 28 yaşındaki Goehler, "Burası inanılmaz. Bir rüya gerçek oldu" ifadelerini kullandı. İki güzel modelin paylaşımlarına çok sayıda beğeni yağarken, takipçileri "Biz de Kapadokya'ya gitmek istiyoruz" yorumu yaptı.



Sıcak hava balonuna binen Mathilde Goehler, "Yıllardır bunu denemek istiyordum" dedi.