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    • Saklambaç
    • 06.11.2020 Gazete
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    Çarşambanın vazgeçilmezi

    '', son bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde reyting listesinin birinci sırasında yer aldı. Son bölümde nökerleri ile birlikte 'na gelen Geyhatu'nun karşısına dikildi!

    Çarşambanın vazgeçilmezi Kuruluş Osman

    'Kuruluş Osman', son bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde reyting listesinin birinci sırasında yer aldı. Son bölümde nökerleri ile birlikte Kayı Obası'na gelen Geyhatu'nun karşısına Osman Bey dikildi!

    Nefeslerin tutulduğu son bölüm; Tüm Kişiler'de %10,39 izlenme oranı ve %23,26 izlenme payı elde ederek birinci oldu. 'Kuruluş Osman', aksiyon sahneleriyle de sosyal medyada en çok konuşulan konulardandı.

    Atv'nin başarılı dizisi; hikayesinden çekimlerine kostümlerinden başarılı oyunculuklara kadar her detayıyla övgüleri topluyor.
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