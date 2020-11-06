Çarşambanın vazgeçilmezi Kuruluş Osman

'Kuruluş Osman', son bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde reyting listesinin birinci sırasında yer aldı. Son bölümde nökerleri ile birlikte Kayı Obası'na gelen Geyhatu'nun karşısına Osman Bey dikildi!

Nefeslerin tutulduğu son bölüm; Tüm Kişiler'de %10,39 izlenme oranı ve %23,26 izlenme payı elde ederek birinci oldu. 'Kuruluş Osman', aksiyon sahneleriyle de sosyal medyada en çok konuşulan konulardandı.