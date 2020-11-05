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    • Saklambaç
    • 05.11.2020 Gazete
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    ’dan ikinci ihanet smacı! genç bir güzelle aldattı...

    ’dan ikinci ihanet smacı.... 45 yaşındaki eski basketbolcu, uğruna 11 yıllık evliliğini bitirdiği ’yı da genç bir güzelle aldattı...

    Doğan Savaş
    Takvim
    İhanet smacı

    Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, yine bir ihanete imza attı...

    45 yaşındaki Kutluay, geçtiğimiz günlerde uğruna 11 yıllık karısı Demet Şener'i aldattığı sevgilisi Edwina Sponza ile ilişkilerini bitirdiklerini açıkladı. Magazin dünyasına bomba gibi düşen ayrılığın perde arkasına ise yine TAKVİM ulaştı.

    İddialara göre bu yaz İzmir'de sık sık partilere katılan Kutluay, 46 yaşındaki Sponza'dan çok daha genç olan bir kadınla yakınlaştı. Bunu duyan ünlü yoga eğitmeni ise çıldırdı ve gemileri yaktı...
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    Haberler Saklambaç İbrahim Kutluay’dan ikinci ihanet smacı! Edwina Sponza genç bir güzelle aldattı...