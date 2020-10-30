Murat Dalkılıç ayrılığı Hande Erçel'e yaradı... Geçtiğimiz yaz sürpriz bir şekilde ünlü şarkıcı ile ilişkilerini noktaladıklarını duyuran güzel oyuncuya, ayrılık sonrası dizi ve reklam teklifleri yağmaya başladı.

Giyim markası nocturne ile anlaşma yapan oyuncu, bir süre önce kış sezonu kreasyonu için kamera karşısına geçti. Erçel'in bu reklam filminden 1.5 milyon lira aldığı iddia edildi. Bu parayı gayrimenkule yatırdığı konuşulan başarılı oyuncu, ilk reklam filminden ise 800 bin lira almıştı. Böylece Hande Erçel reklam fiyatını ikiye katlamış oldu...

İddialara göre baba olmak isteyen Dalkılıç, Erçel'den beklediği yanıtı alamamıştı. Bunun üzerine çift ayrılmıştı.

Ünlü popçu ile Temmuz ayında ayrılan güzel oyuncu, üç aydır yalnız...