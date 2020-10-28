"Tüm bu uygulamaları yaratanların çocukları, San Francisco'da tablet kullanılmayan ve her şeyi elleriyle inşa ettikleri okullara gidiyorlar. Birçoğu çocuklarının liseye kadar sosyal medya hesabı açmasına izin vermiyor. Bize bunu satıp kendi çocuklarına bunu kullandırmamalarının bir nedeni yok mu sizce?"