ABD'de yaşayan Saadet Işıl Aksoy, Şubat 2020'de kızı Marisa Gülcan'a kavuştu. Sosyal medyada kızıyla paylaşım yapmayan oyuncu, nedenini şöyle anlattı: "Sapıkların istedikleri fotoğrafı alabiliyor olmaları, insanı tedirgin ediyor." Ünlü oyuncu, çocukların sosyal medyadan uzak tutulmasını gerektiğini de şöyle anlattı:
"Tüm bu uygulamaları yaratanların çocukları, San Francisco'da tablet kullanılmayan ve her şeyi elleriyle inşa ettikleri okullara gidiyorlar. Birçoğu çocuklarının liseye kadar sosyal medya hesabı açmasına izin vermiyor. Bize bunu satıp kendi çocuklarına bunu kullandırmamalarının bir nedeni yok mu sizce?"