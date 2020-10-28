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    • Saklambaç
    • 28.10.2020 Gazete
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    'da nefesler tutuldu... iki ateş arasında!

    Başrolünde ‘’ rolüyle ’in yer aldığı dizi, her Çarşamba olduğu gibi bu akşam da milyonları atv ekranına kilitleyecek.

    Osman Bey iki ateş arasında!

    Milyonların merakla beklediği Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde heyecan dorukta... Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır.

    Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla Göktuğ'u zindana atar. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Yanıtlar bu akşam atv'de...
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    Haberler Saklambaç Kuruluş Osman'da nefesler tutuldu... Osman Bey iki ateş arasında!