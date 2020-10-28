Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla Göktuğ'u zindana atar. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Yanıtlar bu akşam atv'de...