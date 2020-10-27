Sosyetede Coronavirüs vakaları patladı!

Coronavirüs, dünyayı sardı. Toplam can kaybı 1 milyon 159 bin 93'ü aştı! Ülkemizde, vaka sayıları yeniden arttı. Sosyetede de Coronavirüs paniği başladı. İstanbul'daki vaka sayısı, Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı. Sosyetik isimlerin yaşadığı sitelerde de virüs paniği başladı. Çubuklu Vadi Evleri, Acarkent ve Beykoz Konakları gibi ünlü isimlerin yaşadığı sitelerde 15'ten fazla pozitif vaka çıktı. Karantinanın uygulandığı sitelerde yaşayan ünlüler, kara kara düşünmeye başladı.
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan ve iki çocuğuyla birlikte Çubuklu Vadi Evleri'ndeki 5 milyon dolarlık lüks villasında yaşıyor.
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan ve iki çocuğuyla birlikte Çubuklu Vadi Evleri'ndeki 5 milyon dolarlık lüks villasında yaşıyor.