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    • Yaşam
    • 27.10.2020 Gazete
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    Sosyetede Coronavirüs vakaları patladı!

    Pandemi, sosyeteye bulaştı. ile ’te Coronavirüs vakaları patladı. Ünlü isimler, neye uğradığını şaşırdı

    Sosyete-19
    Coronavirüs, dünyayı sardı. Toplam can kaybı 1 milyon 159 bin 93'ü aştı! Ülkemizde, vaka sayıları yeniden arttı. Sosyetede de Coronavirüs paniği başladı. 'daki vaka sayısı, genelinin yüzde 40'ına ulaştı. Sosyetik isimlerin yaşadığı sitelerde de virüs paniği başladı. , ve gibi ünlü isimlerin yaşadığı sitelerde 15'ten fazla pozitif vaka çıktı. Karantinanın uygulandığı sitelerde yaşayan ünlüler, kara kara düşünmeye başladı.



    , eşi ve iki çocuğuyla birlikte Çubuklu Vadi Evleri'ndeki 5 milyon dolarlık lüks villasında yaşıyor.

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    Haberler Yaşam Sosyetede Coronavirüs vakaları patladı!