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    • Saklambaç
    • 24.10.2020 Gazete
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    ve ’nun kızları ’e kavuşması tüm dünyada olay oldu! Tebrik mesajları...

    ve ’nun kızları ’e kavuşması, tüm dünyada olay oldu. Çiftin hastane çıkışı doğallığına, dünya çapındaki hayranlarından ‘İşte Kenan ile Sinem farkı’ mesajları yağdı

    Bir dünya sevgi

    Kızları Lalin'e kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzaloğlu, hastane çıkışı görüntüleriyle kalpleri fethetti. 'Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusunun eşine tavırları ise örnekti...

    MÜTEVAZI ve doğal halleriyle sadece Türk değil İspanya'dan Ortadoğu'ya Kuzey Amerika'dan Yunanistan'a kadar tüm hayranlarının takdirini toplayan çift için birçok dilde tebrik mesajları yayınlandı.



    Çifti İspanyol hayranları, ikiliyi sosyal medyada tebrik etti.


    Çift, mütevazı ve doğal halleriyle bir kez daha hayranlarının gönlünü fethetmeyi başardı.



    Yakışıklı oyuncunun Kuzey Amerika'daki fanları, babalığı İmirzalıoğlu'na çok yakıştırdı.
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    Haberler Saklambaç Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin’e kavuşması tüm dünyada olay oldu! Tebrik mesajları...