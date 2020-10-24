MÜTEVAZI ve doğal halleriyle sadece Türk değil İspanya'dan Ortadoğu'ya Kuzey Amerika'dan Yunanistan'a kadar tüm hayranlarının takdirini toplayan çift için birçok dilde tebrik mesajları yayınlandı.





Çifti İspanyol hayranları, ikiliyi sosyal medyada tebrik etti.



Çift, mütevazı ve doğal halleriyle bir kez daha hayranlarının gönlünü fethetmeyi başardı.





Yakışıklı oyuncunun Kuzey Amerika'daki fanları, babalığı İmirzalıoğlu'na çok yakıştırdı.