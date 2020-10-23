Türkiye'nin örnek çiftlerinden Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün kızlarına kavuştu. 21 Ekim öğle saatlerinde kızı Lalin'i kucağına alan 33 yaşındaki Kobal, normal doğum yaptı. Dün öğlen hastaneden çıkan çift, yoğun ilgiyle karşılaştı. Kızının pusetini büyük bir özenle taşıyan İmirzalıoğlu, doğumhanede eşinin yanında olduğunu söyledi.

'OLAYIN KAHRAMANI'

Kobal, "Evimize geçelim ve yeni hayatımıza başlayalım" dedi. Kızını arabaya götürüp geri gelen İmirzalıoğlu, gazetecilerle konuşan eşini görünce, "Olayın kahramanı konuşuyor" diyerek eşini övdü. Pandemi nedeniyle hastanenin aldığı kurallara uyan ve ekstra bir talepte bulunmayan çift, tüm görevliler ile basın mensuplarına çikolata ikram etti. Bu arada 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun gözlerinden okunan mutluluğu, "Milyonlar onun oldu" yorumları yaptırdı.

ÖRNEK AİLE

Hastane çıkışındaki mütevazı halleriyle dikkat çeken ikili, "Örnek aile" dedirtti. Özellikle Kobal'ın normal doğum yapmayı tercih etmesi ve eşofmanlı doğal hali, genç kızlar için güzel bir rol modeldi.

AYDIN HAMZA