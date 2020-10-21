Güzel model Tülin Şahin, Green Carpet Fashion Awards'e (Yeşil Halı Moda Ödülleri) Türkiye'den katılan tek isim oldu. Dijital ortamda yapılan gecede İspanyol tasarımcı Andree Acosta, "İlham perim" dediği Şahin'e teşekkür etti.



40 yaşındaki top model, güzelliğiyle geceye katılan davetlileri büyüledi.

Şahin ise şunları söyledi: "Böylesine özel ve anlamlı bir törene davet edilmekten çok büyük onur duydum." Geceye Hollywood dünyasının birçok ünlü ismi katıldı.



Geceyi Robert Downey Jr. sundu.



ABD'li oyuncu Zendaya da törendeydi...