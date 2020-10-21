Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 21.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    , 'e 'den katılan tek isim oldu

    Güzel model , 'e () 'den katılan tek isim oldu. Dijital ortamda yapılan gecede İspanyol tasarımcı , "İlham perim" dediği Şahin'e teşekkür etti.

    Şahin gururlandı

    Güzel model Tülin Şahin, 'e () Türkiye'den katılan tek isim oldu. Dijital ortamda yapılan gecede İspanyol tasarımcı , "İlham perim" dediği Şahin'e teşekkür etti.


    40 yaşındaki top model, güzelliğiyle geceye katılan davetlileri büyüledi.

    Şahin ise şunları söyledi: "Böylesine özel ve anlamlı bir törene davet edilmekten çok büyük onur duydum." Geceye Hollywood dünyasının birçok ünlü ismi katıldı.


    Geceyi Robert Downey Jr. sundu.


    ABD'li oyuncu Zendaya da törendeydi...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Tülin Şahin, Green Carpet Fashion Awards'e Türkiye'den katılan tek isim oldu