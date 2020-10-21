Önceki gün "3 gün sonra yeni araba alacağım, ona ne diyeceksiniz merakla bekliyorum" diyen şarkıcının, 2 buçuk milyon TL'ye Porsche Taycan satın aldığı öğrenildi. Aynı arabadan ise Berkay'ın kanlı bıçaklı olduğu Arda Turan ile Caner Erkin'de olması "Ezeli rekabet" dedirtti.