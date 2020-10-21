Futbolcular arasında yayılayan Porsche modasına Berkay da uydu.
Önceki gün "3 gün sonra yeni araba alacağım, ona ne diyeceksiniz merakla bekliyorum" diyen şarkıcının, 2 buçuk milyon TL'ye Porsche Taycan satın aldığı öğrenildi. Aynı arabadan ise Berkay'ın kanlı bıçaklı olduğu Arda Turan ile Caner Erkin'de olması "Ezeli rekabet" dedirtti.
Önceki gün eşi Özlem Ada Şahin'le görüntülenen Berkay, "Allah nasip ediyor alabiliyorum. Arabamı alıyorum bir süre kullanıp değiştiriyorum" dedi.
ZORUNLU SATIŞ
SIK sık arabasını değiştiren Berkay, geçtiğimiz günlerde 'T' geçici plaka taktırdığı Mercedes cipini de "Vergi uyanıklığı mı yaptı?" eleştirisi üzerine sattı.
Turan ile Berkay, iki yıl önce bir mekanda kapışmıştı.
Porsche Taycan