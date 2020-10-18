Başta sağlık çalışanları olmak üzere devletimizin her kademesi, Covid-19 salgınıyla var gücüyle savaşırken onlar herkesin sağlığını riske attı! Kendilerine 'sosyetik' diyen 250 kişi, önceki gece umursamazlığın kitabını yazdı! Alicem Resne'nin Rumelihisarı'ndaki 4 katlı villasında yapılan partiye, şikayet üzerine 06.00'da polis baskın yaptı.