İstanbul, dünyaca ünlü yıldızların vazgeçilmezi... Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'in boşanmak üzere olduğu eşi Yolanthe Cabau, dün Nişantaşı'nda çekilmiş eski bir karesini paylaştı.
Türkiye özlemini gözler önüne seren yenge, Türk takipçilerinden gelen "Seni seviyoruz" mesajlarına da Türkçe olarak "Ben de sizi" karşılığı verdi.
Dünyaca ünlü yıldız Halsey de İstanbul tatilinde Türk lezzetleriyle ziyafet çekti.
Mantı, zeytinyağlı yaprak sarması ve menemen yiyen ABD'li yıldız, önceki gün İstanbul'la özdeşleşen sokak kedilerini de bol bol fotoğrafladı.