Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 16.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    dünyaca ünlü yıldızların vazgeçilmezi! Eski Galatasaraylı 'in eşi ve Halsey...

    ’nun hasreti kabardı. Güzel yenge, Nişantaşı’ndan eski bir karesini paylaşıp Türk hayranlarına “Sizi özledim” mesajı verdi. Halsey de İstanbul’da Türk lezzetleriyle ziyafet çekti.

    Canım İstanbul

    İstanbul, dünyaca ünlü yıldızların vazgeçilmezi... Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'in boşanmak üzere olduğu eşi Yolanthe Cabau, dün Nişantaşı'nda çekilmiş eski bir karesini paylaştı.

    Türkiye özlemini gözler önüne seren yenge, Türk takipçilerinden gelen "Seni seviyoruz" mesajlarına da Türkçe olarak "Ben de sizi" karşılığı verdi.

    Dünyaca ünlü yıldız Halsey de İstanbul tatilinde Türk lezzetleriyle ziyafet çekti.


    Mantı, zeytinyağlı yaprak sarması ve menemen yiyen ABD'li yıldız, önceki gün İstanbul'la özdeşleşen sokak kedilerini de bol bol fotoğrafladı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç İstanbul dünyaca ünlü yıldızların vazgeçilmezi! Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau ve Halsey...