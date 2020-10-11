Hazal Kaya'nın "Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor" sözleriyle başlayan tartışmaya Farah Zeynep Abdullah da katıldı. Güzel oyuncu, Twitter hesabından bazı kişilerin, insanların kiloları hakkında yorum yapması konusunda isyanını dile getirdi.

Abdullah mesajında "Kilo verince aa hasta mısın? Kilo alınca oo maşallah... Üüf kilo muhabbeti bitsin. Bırakın insanları, nasıl sağlıklı ve mutlu olacaklarsa bir salın yaa" diye tepki gösterdi. Bu arada 31 yaşındaki oyuncuya, binlerce destek mesajı geldi.