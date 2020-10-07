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    • Saklambaç
    • 07.10.2020 Gazete
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    de ticarete atılıyor! Evcil hayvanları düşündü...

    de ticarete atılıyor. Güzel oyuncu, herkesin evcil hayvanlarıyla gidebileceği ve bahçıvanlıktan örgüye kadar birçok konuda workshop alacağı bir kafe açmak için yer arayışında.

    Havalı yatırım

    Film, dizi ve reklamların aranılan ismi Aslı Enver de ticarete atılan ünlüler kervanına katılıyor. Pandemi döneminde kendisini el işleri ve aşçılık konusunda iyice geliştiren güzel oyuncu, şu sıralar farklı bir heyecan yaşıyor.

    36 yaşındaki Aslı Enver, hayalindeki mekanı açmak için yer arayışına başladı.
    Anadolu Yakası'nda bir dükkan bakan Aslı Enver, müşterilerin evcil hayvanlarıyla gidip oturabileceği bir kafe açmayı planlıyor. Enver'in planları arasında mekanında aşçılık, bahçıvanlık, dekorasyon ve el işleri gibi konularda da workshop'lar verilmesi var...
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