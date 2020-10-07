36 yaşındaki Aslı Enver, hayalindeki mekanı açmak için yer arayışına başladı.

Anadolu Yakası'nda bir dükkan bakan Aslı Enver, müşterilerin evcil hayvanlarıyla gidip oturabileceği bir kafe açmayı planlıyor. Enver'in planları arasında mekanında aşçılık, bahçıvanlık, dekorasyon ve el işleri gibi konularda da workshop'lar verilmesi var...