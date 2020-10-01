Ozan Güven, Deniz Bulut'a şiddet uyguladı. Arkadaşı Cem Yılmaz ile kız arkadaşı Serenay Sarıkaya olaya sessiz kaldı. İkili, büyük tepki topladı. Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de ortaya çıktı. Yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sarıkaya, aşk sorularından kaçmak isterken Deniz Bulutsuz sorusuyla karşılaştı. "Deniz hanım sizi takipten çıktı. Neler söylemek istersiniz?" sorusu karşısında şaşkınlık yaşadı. Sessiz kalıp arabasına binip uzaklaştı. Bulutsuz, Sarıkaya'yı takipten çıkarırken Sarıkaya, güzel oyuncuyu takip etmeye devam ediyor. Cem Yılmaz ise daha önce Bulutsuz'u sosyal medya hesabından silmişti.