İş adamı Kemal Gülman ile boşanma aşamasında olan Feryal Gülman, geçtiğimiz haftalarda Bebek'teki yalısını 245 milyon liraya satışa çıkardı. 1978 yılında işadamı Gülman tarafından alınan evin, yüzde 52'si sosyetik güzelin, yüzde 48'i ise oğlu Aslan Gülman'ındı.

Satış haberini alan Kemal Bey satışa engel olmak için dava açmıştı. Mahkeme, dava konusu yapılan yüzde 48 hissenin üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için yüzde 15 teminat karşılığında tedbir kararı verdi. Teminatı yatıran Kemal Bey, davayı kazandı.

Sosyetik güzel, ev hamlesinde başarılı olamadı.