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    • Saklambaç
    • 24.09.2020 Gazete
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    Eğlence sonrası sevgilisi 'ı eve gönderen iki güzelle görüntülendi

    Manken ile sevgilisi , önceki gece Bebek’te eğlendi. Aşkını erken saatlerde şoförüyle eve gönderen genç işadamı, iki güzelle mekandan çıkarken görüntülendi. Flaşlar patlayınca şoförüne kızan ve şoke olan Güven, sinir krizleri geçirdi...

    Gülümseyin çekiyorus

    Aşkları bir dargın bir barışık devam eden manken Ece Sükan ile sevgilisi Uğur Güven, önceki gece Bebek Otel'de eğlencedeydi. Mekandan erken saatlerde çıkan Sükan, sevgilisine ait özel şoförlü araçla evine gitti.


    43 yaşındaki güzel model, bir saat sonra yaşanacak ihanetten habersiz bir şekilde evine gitmişti.

    Sükan'dan 1 saat sonra mekandan iki kadınla çıkan Güven ise flaşlar patlayınca şoka girdi.


    Madem magazinciler burada. neden haber vermiyorsun?

    Güven, "Madem magazinciler burada. Neden haber vermiyorsun?" diyerek şoförüne sitem etti. Gecenin karanlığında aracına aldığı iki Rus güzelle gözlerden kaybolan işadamının, çapkınlık gecesi de hüsranla sonuçlandı. Bu fotoğraflardan sonra Sükan'ın ne tepki vereceği merak konusu oldu.

    DOĞAN SAVAŞ
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