Aşkları bir dargın bir barışık devam eden manken Ece Sükan ile sevgilisi Uğur Güven, önceki gece Bebek Otel'de eğlencedeydi. Mekandan erken saatlerde çıkan Sükan, sevgilisine ait özel şoförlü araçla evine gitti.
43 yaşındaki güzel model, bir saat sonra yaşanacak ihanetten habersiz bir şekilde evine gitmişti.
Sükan'dan 1 saat sonra mekandan iki kadınla çıkan Güven ise flaşlar patlayınca şoka girdi.
Madem magazinciler burada. neden haber vermiyorsun?
Güven, "Madem magazinciler burada. Neden haber vermiyorsun?" diyerek şoförüne sitem etti. Gecenin karanlığında aracına aldığı iki Rus güzelle gözlerden kaybolan işadamının, çapkınlık gecesi de hüsranla sonuçlandı. Bu fotoğraflardan sonra Sükan'ın ne tepki vereceği merak konusu oldu.
DOĞAN SAVAŞ