Sükan'dan 1 saat sonra mekandan iki kadınla çıkan Güven ise flaşlar patlayınca şoka girdi.



Madem magazinciler burada. neden haber vermiyorsun?

Güven, "Madem magazinciler burada. Neden haber vermiyorsun?" diyerek şoförüne sitem etti. Gecenin karanlığında aracına aldığı iki Rus güzelle gözlerden kaybolan işadamının, çapkınlık gecesi de hüsranla sonuçlandı. Bu fotoğraflardan sonra Sükan'ın ne tepki vereceği merak konusu oldu.

DOĞAN SAVAŞ