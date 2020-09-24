Amerika Birleşik Devletleri, ülkeleri önce dizileriyle feth ediyordu.
Miran karakterine Akın Akınözü hayat veriyor.
Şimdi de Türk dizileri 5 kıtada reyting rekorları kırıyor. Bunlara son örnek Paraguay'dan geldi. Paraguay Nüfus İdaresi Birimi "Registro Del Estado Civil" son dönemde Türk isimlerin popüler olduğunu açıkladı.
Kuruluş Osman'da Osmanlı Devleti'nin kuruluşu anlatılıyor. Başrolde Burak Özçivit oynuyor.
Özellikle Türk dizilerinden sonra, Türk isimlerine olan ilgilinin yüzde 2 bin arttığına dikkat çekildi. İşte o isimler.
Hızır Çakırbeyli rolünü usta oyuncu Oktay Kaynarca canlandırıyor.
OSMAN JUAN JOSE
ŞEHRAZAT VERENICE
BRUNO MİRAN
JORDAN KERIN
WILSON HIZIR
SALVANO MUSTAFA