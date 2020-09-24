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    • Saklambaç
    • 24.09.2020 Gazete
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    atv dizileri 5 kıtada reyting rekorları kırıyor! Kuruluş Osman, EDHO ve ...

    , ülkeleri önce dizileriyle feth ediyordu. atv dizileri, 5 kıtada reyting rekorları kırıyor. Paraguay’da yeni doğan çocuklara Türk isimleri veriliyor

    Bir dizi hayranlık

    Amerika Birleşik Devletleri, ülkeleri önce dizileriyle feth ediyordu.


    Miran karakterine Akın Akınözü hayat veriyor.

    Şimdi de Türk dizileri 5 kıtada reyting rekorları kırıyor. Bunlara son örnek Paraguay'dan geldi. Paraguay Nüfus İdaresi Birimi "Registro Del Estado Civil" son dönemde Türk isimlerin popüler olduğunu açıkladı.


    Kuruluş Osman'da Osmanlı Devleti'nin kuruluşu anlatılıyor. Başrolde Burak Özçivit oynuyor.

    Özellikle Türk dizilerinden sonra, Türk isimlerine olan ilgilinin yüzde 2 bin arttığına dikkat çekildi. İşte o isimler.


    Hızır Çakırbeyli rolünü usta oyuncu Oktay Kaynarca canlandırıyor.

    OSMAN JUAN JOSE
    ŞEHRAZAT VERENICE
    BRUNO MİRAN
    JORDAN KERIN
    WILSON HIZIR
    SALVANO MUSTAFA
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