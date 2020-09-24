Özellikle Türk dizilerinden sonra, Türk isimlerine olan ilgilinin yüzde 2 bin arttığına dikkat çekildi. İşte o isimler.



Hızır Çakırbeyli rolünü usta oyuncu Oktay Kaynarca canlandırıyor.

OSMAN JUAN JOSE

ŞEHRAZAT VERENICE

BRUNO MİRAN

JORDAN KERIN

WILSON HIZIR

SALVANO MUSTAFA