Murat Dalkılıç, nikah töreninde çift için şarkı söyledi. Popçu, eski sevgilisi Erçel'e bakarak "Sarıl bana sevgilim, eskisi gibi. Acılar içindedir, gittiğin günden beridir. Bitsin artık yüreğim, hasret geceleri" sözleriyle 'Hasret Geceleri' adlı şarkısını seslendirdi. Güzel oyuncu ise şarkının söylendiği an telefonuyla ilgilendi.

KÜSLÜK YOK

Erçel, "Nikah şahidi kimdi?" sorusunu Murat Dalkılıç'ın ismini zikretmeyerek geçiştirdi ve şunları söyledi: "Küslüğümüz dargınlığımız yok. Ortak arkadaşlarımız çok olduğu için bizi çok sık bir arada göreceksiniz..."

DOĞAN SAVAŞ