Eskİ sevgililer Murat Dalkılıç ile Hande Erçel, önceki akşam katıldıkları bir nikah töreninde pişti oldu... Ortak arkadaşları Feyza Kazaklar ve Mustafa Efe Arıcı'nın Beşiktaş Four Seasons Hotel'deki düğününe ayrı ayrı katılan ikili, nikahta selamlaştı. Dalkılıç geceye tek katılırken, Erçel ablası Gamze Erçel'le törende yerini aldı.
Murat Dalkılıç, nikah töreninde çift için şarkı söyledi. Popçu, eski sevgilisi Erçel'e bakarak "Sarıl bana sevgilim, eskisi gibi. Acılar içindedir, gittiğin günden beridir. Bitsin artık yüreğim, hasret geceleri" sözleriyle 'Hasret Geceleri' adlı şarkısını seslendirdi. Güzel oyuncu ise şarkının söylendiği an telefonuyla ilgilendi.
KÜSLÜK YOK
Erçel, "Nikah şahidi kimdi?" sorusunu Murat Dalkılıç'ın ismini zikretmeyerek geçiştirdi ve şunları söyledi: "Küslüğümüz dargınlığımız yok. Ortak arkadaşlarımız çok olduğu için bizi çok sık bir arada göreceksiniz..."
DOĞAN SAVAŞ