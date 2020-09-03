Daria, önceki gün ise tatilini noktalayıp İstanbul'a dönüş yaptı. Lüks bir otele yerleşen model, dün de kötü hissettiği için Corona testi yaptırdı. Daira'nın, sonucu beklemeden otelin asansöründen maskesiz fotoğraf paylaşması ise tepkilere yol açtı.



Daria'nın, sevgilisi tarafından dövüldüğü kamera kayıtlarına yansımıştı.



Sosyal medya kullanıcıları, güzel modele, "Maskeni tak" diye çıkıştı.