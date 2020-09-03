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    • Saklambaç
    • 03.09.2020 Gazete
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    Ukraynalı model 'tan büyük ihmal! Coronavirüs testi yaptırdı sonucunu beklemeden...

    Bu yaz ve ’da partiden partiye koşan Ukraynalı model , ’a dönüş yaptı. Kendisini kötü hissettiği için Corona testi yaptıran model, sonucunu beklemeden dışarı çıktı.

    İhmal-19

    Ukraynalı model Daria Kyryliuk, 31 Temmuz'da Alaçatı'daki bir mekanda güvenliklerden dayak yediğini açıkladı. Ancak sevgilisi Baran Güneş tarafından dövüldüğü anlaşıldı. İzmir'i karıştıran olay model, daha sonra rotayı Bodrum'a kırdı.

    Daria, önceki gün ise tatilini noktalayıp İstanbul'a dönüş yaptı. Lüks bir otele yerleşen model, dün de kötü hissettiği için Corona testi yaptırdı. Daira'nın, sonucu beklemeden otelin asansöründen maskesiz fotoğraf paylaşması ise tepkilere yol açtı.


    Daria'nın, sevgilisi tarafından dövüldüğü kamera kayıtlarına yansımıştı.


    Sosyal medya kullanıcıları, güzel modele, "Maskeni tak" diye çıkıştı.
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