MİSS Turkey 2018' güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, yakın bir tarihte Boğaz'daki evlerinde parti yapmıştı.
Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlence sonrası Aral ve arkadaşları Corona'ya yakalandı. Bu olaydan ders çıkarmayan çift, birkaç gün önce yine parti yaptı. Şahin'in 21. yaş gününü kutlayan ekip, yine kuralları hiçe saydı.
Şevval Şahin ise bu partiyle ilgili tepki çeken bir savunma yaptı. Ünlü model, "Erkek arkadaşım bir tek pozitif çıktı ve o da hemen atlattı. Abartıldığı kadar vaka yok yani… Toplam çevremizde 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif. Virüsü sevgilimin partilerden kaptığını ispatlayamayız" ifadelerini kullandı...
ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Oyuncu Burcu Kıratlı, Şahin'e çok sert tepki gösterdi: "Gerçekten böyle bir cahillik yok. 10 kişi az mı? Bu cehalet yüzünden insanlar ve tüm iş sektörleri zarar görüyor. Biraz hassasiyet…"
ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Oyuncu Burcu Kıratlı, Şahin'e çok sert tepki gösterdi: "Gerçekten böyle bir cahillik yok. 10 kişi az mı? Bu cehalet yüzünden insanlar ve tüm iş sektörleri zarar görüyor. Biraz hassasiyet…"