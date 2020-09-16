ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Oyuncu Burcu Kıratlı, Şahin'e çok sert tepki gösterdi: "Gerçekten böyle bir cahillik yok. 10 kişi az mı? Bu cehalet yüzünden insanlar ve tüm iş sektörleri zarar görüyor. Biraz hassasiyet…"



ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Oyuncu Burcu Kıratlı, Şahin'e çok sert tepki gösterdi: "Gerçekten böyle bir cahillik yok. 10 kişi az mı? Bu cehalet yüzünden insanlar ve tüm iş sektörleri zarar görüyor. Biraz hassasiyet…"