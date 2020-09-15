Fikret Orman, uzun süredir aşk yaşadığı Tuğba Coşkun ile geçtiğimiz gün rotayı Cunda Adası'na kırdı. Burada yakın dostu Latif Ayaz ile buluşan işadamı, adada da 15 milyon liralık arsa baktı. Fikret Orman'ın arazi baktığı Cunda'da Rahmi Koç, Güler Sabancı ve Halis Komili'nin de evleri var.

Fikret Orman, sevgilisiyle gittiği Cunda'da Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Latif Ayaz ve eşiyle bir araya geldi