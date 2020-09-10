Fendi, Hermes, Chanel ve Louis Vuitton gibi ünlü markalar, Corona nedeniyle ürünlerini dünyaya satmakta güçlük çekti. Orijinal çantalara ulaşamayan isimler ise merdiven altı mağazalara yöneldi. Gülşen de önceki gün Bağdat Caddesi'ndeki ünlü markaları satan bir dükkandan çanta alışverişi yaptı. Gülşen'in alışveriş yaptığı mağazadaki ürünlerin yüzde 100 orijinal mi yoksa replika mı olduğu ise bir muamma!



SOSYETEDE ÇANTA KRİZİ

Yeni sezon ürünlere ulaşmakta güçlük çeken Bahar Şer ile Beyza Uyanoğlu gibi sosyetiklerin de çantalarını değiş tokuş yaptığı iddia ediliyor.

Yeni sezon ürünlere ulaşmakta güçlük çeken Bahar Şer ile Beyza Uyanoğlu gibi sosyetiklerin de çantalarını değiş tokuş yaptığı iddia ediliyor.



Güzel şarkıcı Gülşen'in alışveriş yaptığı mağaza, ikinci el lüks çantalar da satıyor.