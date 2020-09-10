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    • Saklambaç
    • 10.09.2020 Gazete
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    Sosyetede çanta krizi! , ve ...

    Pandemi nedeniyle yabancı markalara ulaşamayan ünlüler, çareyi merdiven altı mağazalarda buldu! Normalde Beymen’den çıkmayan de önceki gün ’ndeki bir çantacıda alışverişteydi.

    Bag şu işe

    Fendi, Hermes, Chanel ve Louis Vuitton gibi ünlü markalar, Corona nedeniyle ürünlerini dünyaya satmakta güçlük çekti. Orijinal çantalara ulaşamayan isimler ise merdiven altı mağazalara yöneldi. Gülşen de önceki gün Bağdat Caddesi'ndeki ünlü markaları satan bir dükkandan çanta alışverişi yaptı. 'in alışveriş yaptığı mağazadaki ürünlerin yüzde 100 orijinal mi yoksa replika olduğu ise bir muamma!


    SOSYETEDE ÇANTA KRİZİ
    Yeni sezon ürünlere ulaşmakta güçlük çeken ile gibi sosyetiklerin de çantalarını değiş tokuş yaptığı iddia ediliyor.

    Yeni sezon ürünlere ulaşmakta güçlük çeken Bahar Şer ile Beyza Uyanoğlu gibi sosyetiklerin de çantalarını değiş tokuş yaptığı iddia ediliyor.


    Güzel şarkıcı Gülşen'in alışveriş yaptığı mağaza, ikinci el lüks çantalar da satıyor.

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    Haberler Saklambaç Sosyetede çanta krizi! Gülşen, Bahar Şer ve Beyza Uyanoğlu...
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