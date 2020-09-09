Miss Turkey 2018 Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, pandemi sürecinin büyük kısmını Miami'de geçirdi. Türkiye'ye döner dönmez Ege'yi dolaşan ikili, partiden partiye koştu. Bununla da yetinmeyen Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde Boğaz'daki lüks villasında kalabalık bir yaş günü partisi organize etti. Partiden birkaç gün sonra kendisi de dahil birçok sosyetik arkadaşı Covid-19 çıktı. Aral, sevgilisiyle Rumelihisarı'ndaki Boğaz manzaralı lüks karantinaya girdi.

TEPKİ ÇEKTİLER

Ancak karantinayı yanlış anlayan Marcus Aral, 14 günlük karantina süreçleri dolmamasına rağmen villasında İsveçli dostlarını misafir etti.

Birçok defa maskesiz gezen, tüm yaz partiden partiye koşan ve pandemiyi hafife alan ikilinin bu şımarıklığı, sosyal medyada büyük tepki çekti.



Şahin ile Aral, maske tedbirlerine de birçok defa uymamıştı.