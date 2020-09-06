Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 06.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’dan Şili’ye

    Fenomen dizi ’nin yeni sezon tanıtımı , ve Şili’de Twitter gündemine girdi. Çekimler, ’nda gerçekleşti.

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin önceki gün yayınlanan yeni sezon ilk tanıtımı, #Hercai etiketiyle; Türkiye, Brezilya ve Şili'de Twitter gündemine girdi. Şili'de ilk 10'a giren dizi, 'da 45. Yunanistan'da ise 50. sıraya kadar yükseldi. Hercai'nin yeni sezon tanıtımı ise Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biri olan İshak Paşa Sarayı'nda gerçekleşti.

    Bu tarihsel doku, "" sayesinde Dünya'nın birçok ülkesinde yeniden gündeme geldi. Hercai, birinci sezon finalinde de UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan, günümüze kadar ulaşan ilk ve en büyük tapınak olma özelliğini taşıyan Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtmıştı...

    TWITTER'DA GÜNDEM OLDU
    Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü ve üstleniyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Brezilya’dan Şili’ye Hercai
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri