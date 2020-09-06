ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin önceki gün yayınlanan yeni sezon ilk tanıtımı, #Hercai etiketiyle; Türkiye, Brezilya ve Şili'de Twitter gündemine girdi. Şili'de ilk 10'a giren dizi, Brezilya'da 45. Yunanistan'da ise 50. sıraya kadar yükseldi. Hercai'nin yeni sezon tanıtımı ise Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biri olan İshak Paşa Sarayı'nda gerçekleşti.

Bu tarihsel doku, "Hercai" sayesinde Dünya'nın birçok ülkesinde yeniden gündeme geldi. Hercai, birinci sezon finalinde de UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan, günümüze kadar ulaşan ilk ve en büyük tapınak olma özelliğini taşıyan Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtmıştı...

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin üstleniyor.