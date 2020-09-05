atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin dün yayınlanan yeni sezon ilk tanıtımı #Hercai etiketiyle Türkiye, Brezilya ve Şili'de Twitter gündemine girdi. Şili'de ilk 10'a Brezilya'da 45. ve Yunanistan'da 50. sıraya kadar yükseldi. Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biri olan İshak Paşa Sarayı, bu kez Hercai'nin yeni sezon tanıtımına ev sahipliği yaptı.