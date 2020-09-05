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    • Saklambaç
    • 05.09.2020 Gazete
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    ’ın eşi yine şovunu yaptı! 47 bin 450 TL’lik

    2 milyon TL’lik saatiyle olay olan ’ın eşi , yine şovunu yaptı. Güzel anne, lüks villalarındaki 47 bin 450 TL’lik yla havasını attı. Ünlülerin rağbet gösterdiği masa, tamamen cam...

    Gösteriş masası

    Geçtiğimiz günlerde 2 milyon TL'lik saat takarak gündem olan Özlem Ada Şahin, yine lüks tutkusunu gözler önüne serdi.

    Popçu Berkay'ın eşi, önceki gün büyük kızının langırt masasında oynarken çekilmiş görüntülerini Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştı.

    Minik Arya'nın oynadığı masa, Beymen'de satışa sunulan tam 47 bin 450 TL'lik langırt masasıydı.

    Tamamen cam olan langırt masası, satışa sunulduğu günden beri magazin ve sosyete dünyasının ünlü isimleri tarafından rağbet gördü.



    Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz günlerde 2 milyon TL'lik saatiyle olay oldu. Berkay, saat için "Karım fazlasını hak ediyor" demişti.
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