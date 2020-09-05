Popçu Berkay'ın eşi, önceki gün büyük kızının langırt masasında oynarken çekilmiş görüntülerini Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştı.

Minik Arya'nın oynadığı masa, Beymen'de satışa sunulan tam 47 bin 450 TL'lik langırt masasıydı.

Tamamen cam olan langırt masası, satışa sunulduğu günden beri magazin ve sosyete dünyasının ünlü isimleri tarafından rağbet gördü.