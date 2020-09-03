AVUKATLARI DEVREDE

Bununla da kalmayan sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un gözde semti Beşiktaş Bebek'teki yalısını 230 milyon liraya satışa çıkardı.

1978 yılında sosyetik işadamı Kemal Gülman tarafından alınan yalının yüzde 52'si Feryal Gülman'ın, yüzde 48'i ise oğlu Aslan Kemal Gülman'ındı. Satış haberini alan Kemal Bey ise satışa engel olmak için dava açtı. Gülman, oğluna kayıtlı olan hissenin "Devir işlemi olduğunda 18 yaşından küçüktü" diyerek kendisine ait olduğunu ve kendi adına tescil edilmesini talep etti. Kemal Gülman, Feryal Gülman'a ait hisse üzerinde ise alacaklarından dolayı haczinin olduğunu belirtti.



KİRASI 230 BİN TL

Feryal Gülman, 450 m2'lik havuzlu yalıyı, aylık 230 bin liradan dizi setlerine kiralayıp servetine servet kattı.



ASLAN'IN HİSSELERİNİ İSTİYOR

Kemal Gülman, genç avukatla yakalandıktan sonra arasının bozulduğu oğlu Aslan'ın hisselerini kendi üzerine geçirmek istiyor.