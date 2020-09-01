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    • Saklambaç
    • 01.09.2020 Gazete
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    'ın kalecisi , ’un kalecisi ’un eşi ile görüntülendi!

    Cimbom’un kalecisi ’ün evli aşkıyla yakalanınca neden paniklediği ortaya çıktı. Öztürk’ün yanındaki kadın, ’un kalecisi ’un eşi çıktı.

    İhanet golü!

    Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk, geçtiğimiz akşam evli sevgilisiyle Bebek'te yakalanınca büyük panik yaşadı. Ünlü kalecinin, neden "Bu fotoğraf yayınlanırsa ben biterim" dediği de anlaşıldı. Fatih Öztürk'ün yanındaki sarışın kadın ve resmi eşinin kim olduğu ortaya çıktı.

    Gazetecilere ağlayarak "Fotoğrafları silin" diyen Adana Demirspor'un kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi Arzu Yurt... Yurt'la boşanma aşamasında olan Arzu Hanım'ın eşini bir meslektaşıyla aldatması ise spor camiasında büyük yankı uyandıracağa benziyor...


    Kurtuluş Yurt'un eşinin meslektaşıyla karelerini görünce şoke olduğu söyleniyor.


    Fatih Öztürk

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    Haberler Saklambaç Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk, Adana Demirspor’un kalecisi Kurtuluş Yurt’un eşi Arzu Yurt ile görüntülendi!
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