Pop müziğin dev ismi Ajda Pekkan'a ihanet şoku... Ünlü sanatçı, 2012 yılından beri iş dünyasının ünlü ismi Bülent Çavuşoğlu ile beraberdi.

74 yaşındaki Süperstar ile kendisinden 22 yaş küçük işadamı arasındaki aşk da Çavuşoğlu'nun Tuğçe Eyilik ile evli olduğu dönemde başlamıştı. Çok merak edilen ilişkilerini yıllardır gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde sekiz yıllık aşklarına nokta koydu. İlişkinin bitme nedeni ise ihanetti...