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    • Saklambaç
    • 28.08.2020 Gazete
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    Pop müziğin dev ismi 'a ihanet şoku! Süperstar, ile ayrıldı...

    , 2012’den beri aşk yaşadığı ile ayrıldı. İddiaya göre işadamı, 74 yaşındaki Süperstar’ı sarışın bir güzelle aldattı. Sevgilisi ve yanında çalışan genç güzelin birlikte olduğunu öğrenen sanatçı, ilişkiyi bitirdi. Pekkan, ayrılığın ardından 'daki evinde inzivaya çekildi.

    Arkanı dön ve çık istenmiyorsun artık!

    Pop müziğin dev ismi Ajda Pekkan'a ihanet şoku... Ünlü sanatçı, 2012 yılından beri iş dünyasının ünlü ismi Bülent Çavuşoğlu ile beraberdi.

    74 yaşındaki Süperstar ile kendisinden 22 yaş küçük işadamı arasındaki aşk da Çavuşoğlu'nun Tuğçe Eyilik ile evli olduğu dönemde başlamıştı. Çok merak edilen ilişkilerini yıllardır gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde sekiz yıllık aşklarına nokta koydu. İlişkinin bitme nedeni ise ihanetti...

    Dedikodulara göre Süperstar, Bülent Çavuşoğlu'nun uzun süredir yanında çalışan genç bir güzelle beraber olduğunu öğrendi. İhanetle sarsılan Ajda Pekkan, hemen ilişkiyi bitirdi. Morali çok bozuk olan ünlü sanatçı, şu an Bodrum'daki evinde kafa dinliyor.

    AYDIN HAMZA - TAKVİM
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