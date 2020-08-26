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    • Saklambaç
    • 26.08.2020 Gazete
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    'in eski eşi 'dan duygusal talep: Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL ı ver

    15 aylık lerini 2019 Haziran’da bitiren ile , kısa süre sonra barıştı. Ancak ikili arasında yine kriz çıktı. Dedikoduya göre Aktan, oyuncuya ‘Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL ı ver’ diye rest çekti

    Tamamen duygusal

    Özcan Deniz'le Feyza Aktan arasında yine kriz çıktı... İkili, 15 aylık lerini Haziran'da 2019'da sona erdirmiş ancak kısa süre sonra yeniden barışmıştı. Kuzey adında oğulları olan çiftin yeniden evleneceği düşünülürken Aktan cephesinden şaşırtan bir hamle geldi. 28 yaşındaki güzel, geçtiğimiz gün 48 yaşındaki Deniz'i Instagram'da takip etmeyi bıraktı.

    YENİDEN NİKAH İSTİYOR...
    Zekeriyaköy'de bitişik villalarda yaşayan eski eşlerden , iddiaya göre 'e resti çekti. Aktan'ın yakışıklı oyuncuya "Yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL'lik tazminatı ver" dediği iddia edildi. Bu arada çiftin boşanma nedeni olarak Feyza Aktan'ın ünlü oyuncuyu Aslı Enver'den kıskanması gösterilmişti.

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