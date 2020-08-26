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    • Saklambaç
    • 26.08.2020 Gazete
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    'nun eşi hamile kıyafetiyle gündemi salladı

    Hamileliğin 7. ayını geride bırakan , önceki gün eşi ile görüntülenmişti. Güzel oyuncunun giydiği kolsuz pembe elbisesi çok beğenildi. Güzel oyuncunun 1.190 TL’lik pembe kıyafetinin benzerleri, internette yok sattı!

    Sinem fashion week

    Hamileliğin 7. ayını geride bırakan Sinem Kobal, önceki gün eşi Kenan İmirzalıoğlu ile görüntülenmişti. Güzel oyuncunun giydiği kolsuz pembe elbisesi çok beğenildi.

    Sosyal medyanın gündemine yerleşen Selma Çilek imzalı elbisenin fiyatı ise bin 190 TL'ydi. Kobal'ın hayranları elbiseye büyük ilgi gösterdi. Fiyatı pahalı bulanlar ise daha ucuz olan benzer modelleri tüketti.

    SOSYAL MEDYA YORUMLARI
    Bu kadına çuval giyse yine yakışır.
    20 TL'lik kumaşla bu elbisenin aynısı dikilir.
    , ekonomiyi canlandırdı. 'da her yerde karşıma bu elbisenin ilanı çıkıyor.
    Şimdi tam Selena olmuş.
    Sinem, ünlülere doğallık dersi vermiş...

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