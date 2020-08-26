Hamileliğin 7. ayını geride bırakan Sinem Kobal, önceki gün eşi Kenan İmirzalıoğlu ile görüntülenmişti. Güzel oyuncunun giydiği kolsuz pembe elbisesi çok beğenildi.

Sosyal medyanın gündemine yerleşen Selma Çilek imzalı elbisenin fiyatı ise bin 190 TL'ydi. Kobal'ın hayranları elbiseye büyük ilgi gösterdi. Fiyatı pahalı bulanlar ise daha ucuz olan benzer modelleri tüketti.

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Bu kadına çuval giyse yine yakışır.

20 TL'lik kumaşla bu elbisenin aynısı dikilir.

Sinem Kobal, ekonomiyi canlandırdı. Instagram'da her yerde karşıma bu elbisenin ilanı çıkıyor.

Şimdi tam Selena olmuş.

Sinem, ünlülere doğallık dersi vermiş...