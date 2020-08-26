Şişliklerin nedeni ise güzellik bakımından kaynaklıydı. Şen, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir klinikte gençleşmek için vücuduna; hyalüronik asit, kolajen, vitamin, mineraller, aminoasitler ve enzimlerden oluşan 2 bin 500 TL'lik karışımı enjekte ettirdi. Cilt bakımı da yaptıran sosyetik güzel, vücudundaki kızarıklık ve şişlikleri gizlemeye çalıştı.