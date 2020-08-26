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    • Saklambaç
    • 26.08.2020 Gazete
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    ’in göğsündeki şişlikler dikkat çekti! 2 bin 500 TL’lik gençlik iksiri...

    Önceki gün ’nda görüntülenen ’in göğsündeki şişlikler dikkat çekti. Herkesin merak ettiği şişliklerin nedeni ise 2 bin 500 TL’lik gençlik iksiriydi...

    İşin Aslı güzellik

    Sosyetik güzel Aslı Şen, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yaz tatilini Bodrum'daki evinde geçiren Şen, kısa bir süreliğine İstanbul'a geldiğini açıkladı. Kıyafeti ile uyumlu maske takarak pandemi döneminde de şıklığını konuşturan Aslı Şen'in, göğüs bölgesindeki şişlikler dikkatlerden kaçmadı.

    Şişliklerin nedeni ise güzellik bakımından kaynaklıydı. Şen, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir klinikte gençleşmek için vücuduna; hyalüronik asit, kolajen, vitamin, mineraller, aminoasitler ve enzimlerden oluşan 2 bin 500 TL'lik karışımı enjekte ettirdi. Cilt bakımı da yaptıran sosyetik güzel, vücudundaki kızarıklık ve şişlikleri gizlemeye çalıştı.
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