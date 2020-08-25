Nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, Bodrum tatilinden sonra önceki akşam İstanbul'da görüntülendi. Evlat acısıyla boğuşan Şallı, duygularını şöyle dile getirdi: "Hayata tutunmaya çalışıyorum. Ben ayakta durmak zorundayım. Benim kocaman oğlum var; gözümün içine bakıyor. Herkes bana destek olsun istiyorum. Bu çok kötü bir şey bunu sadece yaşayan bilir. Allah kimsenin başına vermesin." Psikolojik destek aldığını söyleyen Ebru Şallı, büyük oğlu Beren için de "Ponçiğin hep yanındaydı. 2 yıl boyunca hem ağabeylik hem babalık yaptı" ifadelerini kullandı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞA

Şallı, 'Ponçik' dediği oğlundan bahsederken duygusal anlar yaşadı.



Şallı, büyük oğlu Beren'le yaptığı tatilin kendisine iyi geldiğini söyledi.