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    • Saklambaç
    • 25.08.2020 Gazete
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    Oğlu 'ı kaybeden gözyaşlarını tutamadı: Allah kimseye yaşatmasın

    Önceki akşam ’da görüntülenen , gözyaşlarını tutamadı. ‘Hayata tutunmaya çalışıyorum’ diyen Şallı, çirkin yorumlar için de ‘Herkes bana destek olsun ’dedi.

    Ebru’nun gözyaşları

    Nisan ayında oğlu 'ı kaybeden Ebru Şallı, tatilinden sonra önceki akşam 'da görüntülendi. Evlat acısıyla boğuşan Şallı, duygularını şöyle dile getirdi: "Hayata tutunmaya çalışıyorum. Ben ayakta durmak zorundayım. Benim kocaman oğlum var; gözümün içine bakıyor. Herkes bana destek olsun istiyorum. Bu çok kötü bir şey bunu sadece yaşayan bilir. Allah kimsenin başına vermesin." Psikolojik destek aldığını söyleyen , büyük oğlu Beren için de "Ponçiğin hep yanındaydı. 2 yıl boyunca hem ağabeylik hem babalık yaptı" ifadelerini kullandı.

    DUYGUSAL ANLAR YAŞA
    Şallı, 'Ponçik' dediği oğlundan bahsederken duygusal anlar yaşadı.


    Şallı, büyük oğlu Beren'le yaptığı tatilin kendisine iyi geldiğini söyledi.

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