Kızlarını kucaklarına almak için gün sayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, dün bu görüntüleriyle olay oldu. Yedi aylık hamile olan Kobal, o günden beri hiç görüntü vermedi. Nazar korkusuyla ıssız yerlerde tatil yapan 33 yaşındaki oyuncu, dün eşiyle Nişantaşı'ndaydı. Doktor kontrolünden el ele çıkan gözde çiftten Kenan İmirzalıoğlu, şunları söyledi:
HER ŞEY YOLUNDA...
"Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın." Pembe kıyafetiyle prensesleri andıran Sinem Kobal ise "Hamilelik, güzelliğine güzellik katmış" dedirtti.
SİNEM'İN YARDIM SEVİNCİ
14 Ağustos'taki yaş gününde hayranlarına "Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapın" çağrısında bulunan Sinem Kobal, "Sağ olsunlar, çok destek olduklar" diyerek sevenlerine teşekkür etti. Pandemiden dolayı evden çıkmadıklarını söyleyen Kobal, "O yüzden de sizlerle çok karşılaşamıyoruz" dedi.