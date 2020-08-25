HER ŞEY YOLUNDA...

"Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın." Pembe kıyafetiyle prensesleri andıran Sinem Kobal ise "Hamilelik, güzelliğine güzellik katmış" dedirtti.

SİNEM'İN YARDIM SEVİNCİ

14 Ağustos'taki yaş gününde hayranlarına "Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapın" çağrısında bulunan Sinem Kobal, "Sağ olsunlar, çok destek olduklar" diyerek sevenlerine teşekkür etti. Pandemiden dolayı evden çıkmadıklarını söyleyen Kobal, "O yüzden de sizlerle çok karşılaşamıyoruz" dedi.