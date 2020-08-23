Kadına şiddet, magazin dünyasına sıçradı. Oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz ay sevgilisi Deniz Bulutsuz'a tam bir saat şiddet uyguladı! Korkunç olay yargıya taşındı. Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dayak skandalının ardından başı dertten kurtulmayan Güven, önce reklam filminden sonra da rol aldığı diziden atıldı! Bölüm başı 100 bin lira alan ve ayda 400 bin lira kazanç sağlayan oyuncu, "Diziden kendi isteğimle ayrıldım" dese de kimse inanmadı. Üstelik yapım şirketine "Zararımı karşılayın" diye baskı yaptı. İddiaya göre kadrodan çıkartıldığı için yapımcı şirketten bir miktar para aldı.
Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a dayak attı. Şiddet, Adli Tıp'tan alınan rapora da yansıdı.
Deniz Bulutsuz, yaşadığı şiddete sessiz kalmadı. Ozan Güven'e dava açtı. Yaşanan olaya tepki yağdı.
Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a dayak attı. Şiddet, Adli Tıp'tan alınan rapora da yansıdı.
Deniz Bulutsuz, yaşadığı şiddete sessiz kalmadı. Ozan Güven'e dava açtı. Yaşanan olaya tepki yağdı.