Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 24.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    kahvaltıda kokoreç pide yedi, yıkıldı

    Genç şarkıcı , Twitter'dan kahvaltıda kokoreç pide yediğini açıkladı. yıkıldı: “Sonunda kendim gibi midesiz birini buldum...”

    Tilki kokoreç!
    Her hareketiyle olay olan Aleyna Tilki, yine ilginç bir paylaşıma imza attı... Güzel şarkıcı, dün twitter hesabından kokoreç pide fotoğrafı paylaştı. Tilki, tweet'ine de "Sabahları kokoreç pide yenir" notunu yazdı.



    Tilki'nin ilginç damak lezzetine takipçileri şu yorumları yaptı: "Sabah bunu yiyen midesini kaybeder", "Ne yaparsan yap arkandayız ama bu kadarı da fazla", "Kokoreç gece yenir Aleyna Hanım!", "İştahımızı kaçırdın yaa!", "Nasıl bir miden var?", "Bence yenmez gereksiz", "Çok sağlıksız", "Sonunda kendim gibi midesiz birini buldum..."
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Aleyna Tilki kahvaltıda kokoreç pide yedi, sosyal medya yıkıldı
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri