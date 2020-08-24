hareketiyleolay olanyine ilginç birpaylaşıma imzaattı... Güzelşarkıcı, düntwitter hesabındanfotoğrafı paylaştı.Tilki, tweet'inedenotunu yazdı.Tilki'nin ilginç damaklezzetine takipçilerişu yorumları yaptı:"Sabah bunu yiyenmidesini kaybeder","Ne yaparsan yaparkandayız ama bukadarı da fazla","Kokoreç gece yenirAleyna Hanım!",, "Nasıl bir midenvar?", "Bence yenmezgereksiz",, "Sonundakendim gibi midesizbirini buldum..."