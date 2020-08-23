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    • Saklambaç
    • 23.08.2020 Gazete
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    yine stilini konuşturdu

    ’nin en stil kadınlarından , önceki gün yine farkını konuşturdu. Güzel sunucu, kolundan çıkarmadığı servetlik saatiyle de şovunu yaptı.

    Stil 'Takvim'i
    'nin en stil kadınlarından , önceki gün yine farkını konuşturdu. Güzel sunucu, kolundan çıkarmadığı servetlik saatiyle de şovunu yaptı.

    : ZIMMERMANN 4 BİN 371 TL

    SAAT: AUDEMARS PIQUET 280 BİN TL

    ÇANTA: YVES SAINT LAURENT 5 BİN 775 TL




    Sunucu ve yazar Alpay, tarzıyla yine beğeni topladı.

    ŞAPKA: İSTANBUL ŞAPKA 349 TL

    GÖZLÜK: RAYBAN 625 TL

    KİMONO: HELLO BRIDE 350 TL

    BİKİNİ: BEACH&BEYOND 260 TL



    Çetin, önceki akşam kardeşi 'in 'daki evlerinde düzenlenen 30. yaş günü partisine bu kıyafetle katıldı.

    KÜPE: MERS 590 TL

    ELBİSE: RHODE 3 BİN 435 TL

    AYAKKABI: GUCCİ 2 BİN 333 TL



    Hande Gülşen Yontunç ve Pırıl Çetindoğan beyaz şıklık sergiledi.

    ELBİSE: MARGARİTA 550 TL

    AYAKKABI: CELİNE AYAKKABI 6 BİN 490 TL



    PIRIL ÇETİNDOĞAN

    ELBİSE: NAİA İST 680 TL

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