Türkiye'nin en stil kadınlarından Burcu Esmersoy, önceki gün yine farkını konuşturdu. Güzel sunucu, kolundan çıkarmadığı servetlik saatiyle de şovunu yaptı.
ELBİSE: ZIMMERMANN 4 BİN 371 TL
SAAT: AUDEMARS PIQUET 280 BİN TL
ÇANTA: YVES SAINT LAURENT 5 BİN 775 TL
Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu Alpay, tarzıyla yine beğeni topladı.
ŞAPKA: İSTANBUL ŞAPKA 349 TL
GÖZLÜK: RAYBAN 625 TL
KİMONO: HELLO BRIDE 350 TL
BİKİNİ: BEACH&BEYOND 260 TL
Merve Terim Çetin, önceki akşam kardeşi Buse Terim'in Bodrum'daki evlerinde düzenlenen 30. yaş günü partisine bu kıyafetle katıldı.
KÜPE: MERS 590 TL
ELBİSE: RHODE 3 BİN 435 TL
AYAKKABI: GUCCİ 2 BİN 333 TL
Hande Gülşen Yontunç ve Pırıl Çetindoğan beyaz şıklık sergiledi.
ELBİSE: MARGARİTA 550 TL
AYAKKABI: CELİNE AYAKKABI 6 BİN 490 TL
PIRIL ÇETİNDOĞAN
ELBİSE: NAİA İST 680 TL
ELBİSE: ZIMMERMANN 4 BİN 371 TL
SAAT: AUDEMARS PIQUET 280 BİN TL
ÇANTA: YVES SAINT LAURENT 5 BİN 775 TL
Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu Alpay, tarzıyla yine beğeni topladı.
ŞAPKA: İSTANBUL ŞAPKA 349 TL
GÖZLÜK: RAYBAN 625 TL
KİMONO: HELLO BRIDE 350 TL
BİKİNİ: BEACH&BEYOND 260 TL
Merve Terim Çetin, önceki akşam kardeşi Buse Terim'in Bodrum'daki evlerinde düzenlenen 30. yaş günü partisine bu kıyafetle katıldı.
KÜPE: MERS 590 TL
ELBİSE: RHODE 3 BİN 435 TL
AYAKKABI: GUCCİ 2 BİN 333 TL
Hande Gülşen Yontunç ve Pırıl Çetindoğan beyaz şıklık sergiledi.
ELBİSE: MARGARİTA 550 TL
AYAKKABI: CELİNE AYAKKABI 6 BİN 490 TL
PIRIL ÇETİNDOĞAN
ELBİSE: NAİA İST 680 TL