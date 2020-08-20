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    • Saklambaç
    • 20.08.2020 Gazete
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    'dan 'ye hediye

    , kendisinden 58 yaş küçük 'ye aldı. Genç kadın ise '' görünümlü çantanın çakma olduğundan habersizdi!

    Kemal Gülman'dan Eda Cideli'ye hediye

    Sosyetik işadamı Kemal Gülman, şaşırtmaya doymuyor. Feryal Gülman'ın ihanet nedeniyle kendisine 200 milyon TL'lik boşanma davası açtığı 88 yaşındaki işadamı, geçtiğimiz haftalarda kendisinden 58 yaş küçük aşkı Eda Cideli ile görüntülenip "Pes" dedirtmişti.

    Dedikodulara göre , geçtiğimiz günlerde sevgilisine beyaz bir çanta armağan etti. Üzerinde 'F' harfleri olan nın 'Fendi' olduğunu düşünen de hediyesini koluna takıp Türkbükü'nde salındı. Ancak çanta değil; ürünlerini dünyaca ünlü markaya benzetmeye çalışan merdiven altı bir firmanın malıydı...

    22 bin değil 200 TL!

    Gülman'nın genç aşkı, 'F' logolu çantasının 22 bin TL'lik Fendi olduğunu düşünüp şovunu yaptı. Ancak Fendi'ye benzetilmek istenen çanta, 200 TL'ydi!

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