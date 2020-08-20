Kemal Gülman'dan Eda Cideli'ye hediye

Sosyetik işadamı Kemal Gülman, şaşırtmaya doymuyor. Feryal Gülman'ın ihanet nedeniyle kendisine 200 milyon TL'lik boşanma davası açtığı 88 yaşındaki işadamı, geçtiğimiz haftalarda kendisinden 58 yaş küçük aşkı Eda Cideli ile görüntülenip "Pes" dedirtmişti.

Dedikodulara göre Kemal Gülman, geçtiğimiz günlerde sevgilisine beyaz bir çanta armağan etti. Üzerinde 'F' harfleri olan çantanın 'Fendi' olduğunu düşünen Eda Cideli de hediyesini koluna takıp Türkbükü'nde salındı. Ancak çanta Fendi değil; ürünlerini dünyaca ünlü markaya benzetmeye çalışan merdiven altı bir firmanın malıydı...

22 bin değil 200 TL!

Gülman'nın genç aşkı, 'F' logolu çantasının 22 bin TL'lik Fendi olduğunu düşünüp şovunu yaptı. Ancak Fendi'ye benzetilmek istenen çanta, 200 TL'ydi!